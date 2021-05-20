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Усик подерется с Джошуа. Уверенности в этом все больше и больше

Уайлдер срывает один из самых громких поединков десятилетия, но у нас нет причин для грусти
Бокс Профессиональный бокс
20 мая 16:16
Усик подерется с Джошуа. Уверенности в этом все больше и больше
Мнение
Энтони Джошуа и Александр Усик / Фото - The Sun

Есть дата. Есть место. Есть гонорары. Казалось, что у боя Энтони ДжошуаТайсон Фьюри есть все. Но нас обманули. Так не похоже на бокс, правда?

Пока все думали, что Деонтей Уайлдер уже отыгран, сторона американца пошла в суд и настояла на своем – экс-чемпион мира хочет провести положенный ему по контракту третий бой против «Цыганского короля».

И что, что его должны были организовать до конца 2020 года? Во времена пандемии все можно списать на коронавирус – и никаких проблем как и не было.

Команда Джошуа, конечно же, шокирована. Она сумела кое-как договориться с WBO, чтобы отстрочить обязательную защиту против Александра Усика, ну а сторона Фьюри с поставленной задачей не справилась – Уайлдер даже на деньги не согласен. Хотя Боб Арум ему все равно не собирался платить.

Промоутер украинца Александр Красюк не скрывает радости – он и не верил в столь раннюю организацию боя Джошуа – Фьюри:

«Это не потому, что я такой умный или сделал какой-то особенный анализ, или купил стеклянный шар и сделал с помощью него прогнозы – нет. Это было просто предчувствие.

У меня было чувство, что скорее всего этот бой не состоится, пока не пройдет бой Усика с Джошуа. Вот в чем дело. Предчувствие было такое, таким и остается».

У команды Джошуа и Фьюри остается еще немного времени, чтобы спасти ситуацию – откупиться от Уайлдера. Энтони даже предложил организовать сбор средств болельщиками, чтобы насобирать 20 миллионов долларов для американца. Но так он больше пытался задеть Тайсона, нежели дать дельный совет.

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира трещит по швам. Вокруг него было столько разговоров, что они уже начали надоедать. Хирн и Арум никак не могли найти общего языка. Один делал заявление, а второй на следующий день их высмеивал и опровергал. Нельзя говорить за всех, но меня это откровенно выводило из себя.

И вот нашелся Уайлдер. И ему хочется сказать «спасибо». Вместо одного гигантского боя мы получим два очень даже крупных поединка.

У Уайлдера и Фьюри есть история. Американец пропал, вынашивал в себе злость и желание отомстить, тогда как британец был подвешен на эти качели глупых переговоров с Джошуа.

Ну а наш интерес к бою Усик – Джошуа понятен и так. Украинец может получить возможность подраться за пояс чемпиона мира в супертяжелом весе. Стоп, даже не за один, а за три – WBO, IBF и WBA. И, при этом, стилистически Энтони для него более удобен, нежели Уайлдер и Фьюри.

Адвокаты Усика уже обратились к WBO. Украинец – обязательный претендент на этот пояс Джошуа с 2019 года. Он ждал во время реванша с Энди Руисом. Ждал во время защиты с Кубратом Пулевым. Был готов ждать во время исторического боя с Тайсоном Фьюри.

Но он сорвался. Теперь ждать нет смысла – нужно брать свое.

Эдди Хирн также понимает к чему идет – открыто говорит, что этот бой должен состояться, если Фьюри не сможет уладить свои дела с Уайлдером.

Усик подерется с Джошуа. В этом все больше уверенности. И, судя по всему, уже этим летом. Это будет страх как интересно.

Сергей ЛУКЬЯНЕНКО, XSPORT.ua

Сергей Лукьяненко
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Теги

Энтони Джошуа Александр Усик

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