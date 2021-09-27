Тейлор не видит смысла в реванше Усика с Джошуа: «Этот бой был слишком односторонним»
Усик поднялся на четвертую строчку рейтинга P4P по версии BoxRec. Ломаченко – 29-й
Возглавляет список мексиканская звезда бокса
27 сентября 08:59
Александр Усик / Фото - badlefthookОпубликован обновленный рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовой категории (P4P) по версии BoxRec.
Чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом дивизионе Александр Усик (19-0, 13 КО) после победы над британцем Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) поднялся на 4-ю позицию рейтинга.
Отметим, что в рейтинге супертяжеловесов по версии данного украинец занимает первое место на вершину.
Десятка лучших боксеров по версии BoxRec:
1. Сауль Альварес
2. Геннадий Головкин
3. Эррол Спенс
4. Александр Усик
5. Теренс Кроуфорд
6. Энтони Джошуа
7. Теофимо Лопес
8. Каллум Смит
9. Йорденис Угас
10. Джош Тейлор
...
29. Василий Ломаченко
Напомним, ранее Александр занимал 23-ю позицию в рейтинге P4P по версии BoxRec.