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Усик показал свой вес за месяц до поединка с Джошуа

Украинский супертяж 25 сентября сразится за четыре пояса хэвивейта
Бокс Профессиональный бокс
16:10
Усик показал свой вес за месяц до поединка с Джошуа
Александр Усик / Фото: essentiallysports.com

Супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 KO) похвастался своим весом за чуть более чем месяц до поединка с обладателем титулов WBO/WBA/IBF/IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 KO).

Весы под украинцем показали 104,9 кг. Это на 100 гр меньше, чем рекорд Усика, который он установил еще в середине мая.

Меньше волос, больше мышц. Как Усик преобразился к поединку с Джошуа.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Александр Усик - Энтони Джошуа Александр Усик

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