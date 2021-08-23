Усик показал свой вес за месяц до поединка с Джошуа

Украинский супертяж 25 сентября сразится за четыре пояса хэвивейта

Александр Усик / Фото: essentiallysports.com

Супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 KO) похвастался своим весом за чуть более чем месяц до поединка с обладателем титулов WBO/WBA/IBF/IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 KO).



Весы под украинцем показали 104,9 кг. Это на 100 гр меньше, чем рекорд Усика, который он установил еще в середине мая.

Меньше волос, больше мышц. Как Усик преобразился к поединку с Джошуа.