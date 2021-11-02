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Усик получил пояса за победу над Джошуа и записал видео, которое умилило иностранные СМИ

Опять вспомнили легендарную фразу украинца
Бокс Профессиональный бокс
2 ноября 16:02
Усик получил пояса за победу над Джошуа и записал видео, которое умилило иностранные СМИ Тема дня
В Лондоне Усик позировал с формально еще не своими поясами / Фото - facebook.com/Alexanderusyk

Уже больше месяца прошло с момента победы Александра Усика над Энтони Джошуа, и, кажется, что эмоции и у фанатов, и у самого боксера уже немного улеглись. Однако все это время украинец упивался своим успехом, но не имел на руках его материального подкрепления – чемпионских поясов, которые он отобрал у британца.

Вся система состоит в том, что после победы новый чемпион надевает на себя титулы бывшего чемпиона, позирует с ними на ринге, а затем отдает обратно. Каждая организация после этого изготавливает для нового обладателя новые ремни с соответствующими надписями и отметками, включая имена и фамилии боксера, а также где он эти пояса завоевал. Это все занимает время – обычно около месяца.

Фото - facebook.com/Alexanderusyk
Фото - facebook.com/Alexanderusyk

И вот теперь Усик дождался своих законных поясов. Спустя месяц они приехали к нему в специальных железных чемоданах, а сам боксер получил возможность по-новому пережить эмоции своей победы.

Видео получения титулов Усик опубликовал у себя на странице в Instagram.

«Ремни здесь. Это не крузервейт», – написал боксер.

Само видео получилось действительно забавным. На нем Усик ведет себя таким образом, как будто маленькому ребенку купили новые игрушки, и он их только что получил. Понятно, что иностранные СМИ тоже не могли пройти мимо такой забавной публикации.

«Все мероприятие было в стиле «VERY FEEL», – пишет портал World Boxing News, вспоминая легендарную фразу украинца.

«Усик излучал гордость, когда демонстрировал болельщикам свой пояс, отдельно делая акцент, что это хэвивейт», – добавляет Boxing247.

«Теперь симпатичному технарю нужно взять время для отдыха, прежде чем начать подготовку к реваншу с Джошуа после Нового года», – продолжил отсыпать комплименты WBN.

Сам Усик уже успел заявить, что собирается драться не только с Джошуа, но и с Тайсоном Фьюри. Цеь этого боя только одна – добавить единственный недостающий зеленый пояс в свою коллекцию.

Александр Черненко
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Теги

Александр Усик Энтони Джошуа

Комментарии 1

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2 ноября 2021г. 17:21
Это хорошо, что Усик настроен оптимистично. Но со стороны Джошуа, и вообще со стороны боксерской элиты запада начали оказывать давление на Усика. Они в один голос заявляют что Джошуа ошибся в тактике в бою с Усиком. Но не один специалист не говорить (кроме Али Башира)  о том, что это Усик превзошел соперника. Поэтому Усику необходимо более успешно доказать в реванше, что это он является сильным!
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