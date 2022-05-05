«Усик получит в четыре раза больше». Промоутер рассказал, что реванш украинца с Джошуа вряд ли состоится в Лондоне

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Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн в интервью The MMA Hour заявил, что обладатель титулов WBO/WBA/IBF Александр Усик (19-0, 13 KO) за реванш с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) на Ближнем Востоке может получить в сумму в четыре раза больше, чем если организовать бой в Великобритании:



Как вы думаете, если я скажу Усику, что за бой ты получишь в четыре раза больше, чем если его организовать в Лондоне, что он ответит? Это профессиональный бокс.

Я согласен с любыми точками зрения и мнениями. Но если у тебя на руках предложение, которое может изменить твою жизнь, будет глупо его не рассматривать. И иногда люди этого не понимают. Любой поединок может изменить тебя навсегда, как физически, так и ментально. Это не теннис и не гольф. Так что позвольте бойцам получить все, что они заслужили.