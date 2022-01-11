Усик: «Поражение – это не конец жизни или конец света»

Александр Усик / Фото: Instagram

Обладатель титулов WBO/WBA/IBF в хэвивейте Александр Усик (19-0, 13 KO) заявил, что не видит ничего плохого в поражении, если после этого сделать нужные выводы:



Нужно понять, что вызывает это волнение. Потому что тебя осудят или скажут, что у тебя что-то не получилось – но это всего лишь их слова. А ты должен сделать что нужно несмотря на волнение. Все волнуются. Ну разве только больные люди, которого действительно этого не ощущают.