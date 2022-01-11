Усик: «Я шел в зал, чтобы побить своего обидчика»
Усик: «Поражение – это не конец жизни или конец света»
Также украинец признался, что на любой бой выходит с небольшим волнением
11 января 11:24
Александр Усик / Фото: Instagram
Обладатель титулов WBO/WBA/IBF в хэвивейте Александр Усик (19-0, 13 KO) заявил, что не видит ничего плохого в поражении, если после этого сделать нужные выводы:
Я никак не справляюсь с волнением. Чуть-чуть волнуюсь, но я с этим и иду. Допустим, в спорте мы боимся огорчить близких. Что нам скажут: «Да ты проиграл, да ты не можешь». Этого не должно быть, потому что и победа, и поражение – оно все рядом. Поражение – это не конец жизни или конец света. Это то, что должно дать вам понятие, как по-другому сделать, чтобы не оступиться еще раз. Если вы не сделаете этот анализ, вы будете продолжать спотыкаться.
Нужно понять, что вызывает это волнение. Потому что тебя осудят или скажут, что у тебя что-то не получилось – но это всего лишь их слова. А ты должен сделать что нужно несмотря на волнение. Все волнуются. Ну разве только больные люди, которого действительно этого не ощущают.
Также Усик рассказал, из-за чего начал заниматься боксом.