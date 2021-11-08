Есть проблема, которая может помешать провести реванш Усик – Джошуа в Украине
Усик приедет на бой Ломаченко с Комми
Красюк считает, что Александр не упустит возможности поддержать своего друга
16:01
Усик и Ломаченко / Фото: Facebook
Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк
в своем Instagram рассказал, что обладатель титулов WBO/WBA/IBF Александр Усик (19-0, 13 KO) может посетить предстоящий бой экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко (15-2, 11 KO):
Усик может приехать поддержать своего братишку.
Напомним, что к поединку с Ричардом Комми (30-3, 27 KO) украинец увеличивает ударную мощь.