Усик: «Прямо сейчас готов подраться с Фьюри на улице на голых кулаках»

Александр Усик / фото - Getty Images

Лидер супертяжелого веса, украинец Александр Усик (19-0, 13 КО) в интервью Behind The Gloves на YouTube ответил на обвинения чемпиона WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО), заявив, что хоть сейчас готов подраться с «Цыганским королем» на улице на голых кулаках.

Что он врет? Отпетлял. Я прям сейчас готов подраться с ним на улице на голых кулаках. За всю свою карьеру я ни разу ни от кого не отпетлял. Я даже поехал в Москву боксировать, несмотря на то, что у меня могли быть большие проблемы.