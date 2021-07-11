Усик раскрыл секрет своей метаморфозы в огромного супертяжа. Таким порциям позавидует даже Фьюри

Украинец продемонстрировал, на что приходится идти ради обрастания мясом

Александр Усик / Фото: Sky Sports

Супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 KO) за довольно быстрое время решил проблему, о которой все эксперты бокса твердят уже долгое время – украинец уже демонстрирует внушительные размеры, которые не столь далеки от топов «королевского дивизиона».



Промоутер Усика Александр Красюк обещал, что Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) будет шокирован размерами украинца. И если обладатель титулов WBO/WBA/IBF никак не отреагировал на преображение своего соперника, и продолжает подготовку к предстоящей схватке, то вот британская пресса крайне обеспокоена трансформацией Усика.

Александр показал, на что приходится идти ради такого стремительного прогресса. В своем Instagram Усик опубликовал фото, на котором он сидит за столом с огромной порцией плова.

Украинцу следует следить, чтобы этот процесс в нужный момент прекратился. Ведь можно разъестся до размеров Энди Руиса (34-2, 22 KO) двухлетней давности. Хотя, может в этом и заключается план, ведь в первом поединке с Джошуа мексиканец вышел из ринга с поясами.