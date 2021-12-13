Усик: «Встретится с Фьюри будет выгоднее, чем с Джошуа»
Усик рассказал как ему предлагали огромную взятку за поражение на чемпионате мира
Неизвестные хотели купить у Александра поражение от боксера из Азербайджана
11:41
Александр Усик / Фото: Matchroom Boxing
Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) рассказал о попытке его подкупить на чемпионате мира в любителях.
По словам Усика, накануне финала чемпионата мира в 2011 году в Баку ему предлагали деньги за поражение от выступавшего за Азербайджан Теймура Мамедова.
«Мне предложили 300 тысяч евро».
Местные ребята?
«Наверное. Ко мне пришел мужчина и сказал, что предлагают именно такую сумму. Я не согласился.Напомним, ранее Усик рассказал, что движет ими с Василием Ломаченко.
Я думал, что теперь 300 тысяч можно разделить между тремя судьями, и тогда они будут выполнять свою грязную работу. Большая арена, среди зрителей – президент Азербайджана... Я вышел на ринг с мнением, что надо очень сильно бить. Слава Богу, им не удалось».
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