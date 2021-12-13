Усик рассказал как ему предлагали огромную взятку за поражение на чемпионате мира

Неизвестные хотели купить у Александра поражение от боксера из Азербайджана





Александр Усик / Фото: Matchroom Boxing

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) рассказал о попытке его подкупить на чемпионате мира в любителях.



По словам Усика, накануне финала чемпионата мира в 2011 году в Баку ему предлагали деньги за поражение от выступавшего за Азербайджан Теймура Мамедова.

«Мне предложили 300 тысяч евро».

Местные ребята?