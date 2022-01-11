Усик рассказал, какие у него цели в боксе

Чемпион не ограничивается достижениями в ринге

Александр Усик / Фото: Facebook

Обладатель трех поясов в «королевском» дивизионе Александр Усик (19-0, 13 KO) заявил, что для него важно быть для кого-то примером, способным смотивировать на свершения:



Какие цели? Интересный вопрос. Я зарабатываю на хлебушек. Получается, если бы я не занимался боксом, я бы с вами здесь не разговаривал. Вообще очень хочется помочь тому, кто в этом нуждается – как-то смотивировать или пообщаться. У людей есть очень много неуверенности в чем-то. Часто бывает это из детства, кто-то неправильно подсказал, кто-то не так что-то сказал, и ребенок закрывается. У меня одна из целей – постараться помочь, если я смогу это сделать. Чтобы человек освободился от внутренних камней и расправил свои великолепные крылья и полетел навстречу к своей мечте.

Также Усик заявил, что поражение – это не конец жизни.