Усик рассказал, каким должен быть настоящий мужчина

Александр Усик / Фото: Instagram

Александр Усик (18-0, 13 KO) в документальном фильме на Youtube канале Big Fish Boxing рассказал, какими качествами обязан обладать каждый мужчина:



Если он сказал, что что-то сделает, и не сделал, то чего стоит его слово? Мнение и действия не должны отличаться. Честь для мужчины, как для самурая – если они теряют свою честь, они делают харакири. А тут сказал и не сделал: «Та, завтра сделаю». Как же ты сделаешь завтра, если ты балабол. Тебя забить надо палками.

Еще мужчина должен уметь драться. Как это будет и насколько качественно – неважно. У мужчины должен быть этот бойцовский дух. Падай, бросайся камнями, бей палкой по голове, но сражайся до конца.