Усик рассказал, каким должен быть настоящий мужчина
Александр Усик
(18-0, 13 KO) в документальном фильме на Youtube канале Big Fish Boxing рассказал, какими качествами обязан обладать каждый мужчина:
Мужчина должен быть честным, справедливым и он должен любить. Любить то, что у него есть. Супругу, детей, друзей. Любовь – это глагол, который означает, что нужно не брать, а отдавать. Если ты будешь дарить любовь своим близким, то она к тебе будет от них возвращаться. Почему должен быть честным? Потому что мужчина обязан делать то, что он сказал.
Если он сказал, что что-то сделает, и не сделал, то чего стоит его слово? Мнение и действия не должны отличаться. Честь для мужчины, как для самурая – если они теряют свою честь, они делают харакири. А тут сказал и не сделал: «Та, завтра сделаю». Как же ты сделаешь завтра, если ты балабол. Тебя забить надо палками.
Еще мужчина должен уметь драться. Как это будет и насколько качественно – неважно. У мужчины должен быть этот бойцовский дух. Падай, бросайся камнями, бей палкой по голове, но сражайся до конца.
Напомним, что 25 сентября супертяж проведет поединок с обладателем титулов WBA/WBO/IBF/IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 KO).
На портале XSPORT.ua пройдет онлайн трансляция боя Джошуа – Усик.