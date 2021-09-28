Усик о том, почему с Джошуа был лучше, чем с Чисорой: «Глупо оценивать человека по предыдущим его боям»
Усик рассказал, когда в бою с Джошуа все пошло не по плану
Александр признался, что тренеру удалось быстро привести его в чувство
28 сентября 13:45
Александр Усик / Фото: matchroom boxing
Чемпион мира по версиям WBO, IBF, WBA в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) на пресс-конференции в Киеве рассказал, что в поединке с Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) был момент, когда он отошел от плана на бой.
«В третьем раунде я неплохо попал по Энтони в челюсть и это завело, когда я кинулся и начал наносить необдуманные удары. Когда я сел в углу, и тренер Юрий Иванович говорит: «Вой, воу, воу! Ты соберись, остановись и выполняй задание, которое мы с тобой нарабатывали». Я вернулся оттуда и продолжил те наставления, которые слышал из своего угла. Команде спасибо».
Напомним, ранее Усик рассказал, что Джошуа его бил сильно.