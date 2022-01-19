Леннокс Льюис раскритиковал Джошуа и рассказал, как бы он дрался с Усиком
Усик рассказал о дальнейших планах: «Я президентом стану»
Украинец сразу же уточнил, что речь идет о Федерации бокса Украины
14:43
Фото: Instagram
Обладатель титулов WBO/WBA/IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 KO) поведал о своих планах после завершения карьеры.
Кто ты через 10 лет?
Я, когда был чуть поменьше, то я маме рассказывал за какое-то президентство. Я не знаю почему, но я говорил – я президентом стану.
Все, завтра наши заголовки пойдут по всему. Усик – будущий президент Украины.
Президентом Федерации бокса Украины. Тут же можно до это самое. Я бы поработал с молодежью. Я бы передал то, чему я научился, то, что я умею в плане спорта, плюс то, что я взял из жизни, какие-то психологические вещи. То есть я бы поработал с ребятами в качестве какого-то тренерского опыта. Я бы с удовольствием поработал.
Бывший спарринг-партнер Усика назвал условия пребывания в Украине тюрьмой, а также сравнил украинца с Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO).
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