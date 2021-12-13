Красюк рассказал о главной ошибке Беринчика, из-за которой он все еще не стал чемпионом мира
Усик рассказал о сложном характере Беринчика
Чемпион мира признался, что с Денисом бывает очень сложно
15:52
Фото: Facebook K2
Чемпион мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) поделился мнением о сложном характере своего соотечественника и друга Дениса Беринчика (15-0, 9 КО):
«С Денисом очень нелегко. Я просто знаю, я был на сборах, это парень с характером. Он выражает протесты. Он понимает, что это надо сделать, но он будет выражать свой протест, он будет всячески пытаться задеть тебя, хотя по концовке он скажет: «Ну да, может быть ошибся». Такое может быть».
Напомним, 18 декабря Беринчик проведет бой против бывшего претендента на титул чемпиона мира.
Читайте также: Лопес потерял все пояса. Но на месте Камбососа мог оказаться Беринчик.