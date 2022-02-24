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Усик объяснил, почему он хочет драться за «абсолюта» с Фьюри
Также украинец сделал прогноз на предстоящий поединок Тайсона
09:19
Обладатель титулов WBO/WBA/IBF хэвивейта Александр Усик (19-0 ,13 KO) объяснил в интервью Behind The Gloves, почему в потенциальном поединке за звание абсолютного чемпиона он хочет драться с Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO):
Это бокс. Но… Я думаю, что Фьюри очень серьезно отнесется к подготовке и по моему мнению Тайсон должен выиграть однозначно.
Если говорить о предстоящем сопернике, то мне больше выгоден Тайсон Фьюри, – он дороже.
Напомним, что бой Диллиана Уайта (28-2, 19 KO) и Фьюри должен пройти 23 апреля.
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