Усик рассказал, почему принял решение покинуть Украину
Украинский супертяж пообщался с чешской прессой
14:22
Александр Усик
Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом дивизионе Александр Усик (19-0, 13 КО) в Праге не только преподал мастер-класс местным боксерам, а дал интервью чешской редакции CNN, в котором признался, единственное, что его волнует – это помощь Украине:
«Я хотел остаться и защищать Украину, но друзья убедили меня, что я сделаю больше для Украины, если буду боксировать, а не стрелять. Ничего другого меня сейчас точно не интересует – ни пояс, ни что-то другое, кроме помощи Украине. Я приложу все свои силы к тренировкам и сделаю все, что в моих силах, чтобы поддержать своих народ так же, как он поддерживает меня. Украина победит. Я обязательно вернусь.»
Ранее XSPORT.ua опубликовал мнение легендарного Владимира Кличко насчет выезда Усика заграницу.
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