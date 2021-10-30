«Можно и в Украине». Джошуа понимает, что Усику нужно максимизировать прибыль с последнего боя в статусе чемпиона
Усик: «Реванш с Джошуа – это будет еще один блестящий бой»
Титулованный украинец – о возможной смене тренера британца
30 октября 09:33
Александр Усик / Фото - daznЧемпион мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом дивизионе Александр Усик (19-0, 13 КО) прокомментировал поиски нового наставника бывшем обладателя титулов в хэвивейте Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).
Цитирует украинца DAZN.
«Я не уверен в том, кто будет готовить Джошуа к реваншу. Я видел предположения о том, кого он может нанять на следующий год, но для нас не имеет значения, кто его тренирует. Наша цель – быть готовыми ко всему, и я тренируюсь, чтобы улучшить свои шансы, не оглядываясь на моего оппонента. Джошуа пообещал быть более агрессивным и опасным в реванше. Если это так, отлично. Я был бы рад испытать эту сторону Джошуа. Я уверен, что это будет еще один блестящий бой».
Напомним, что реванш Усик – Джошуа состоится весной 2022 года.