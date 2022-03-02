Усик: «Россияне ничего не знают, они жертвы путина»

Украинец признался, что бокс помогает ему в нелегкое время

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Чемпион мира по версиям WBO/WBA/IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 KO) в интервью CNN заявил, от россиян скрывают всю информацию о происходящей на территории Украины войне:



Бокс помогает мне оставаться спокойным и быть готовым ментально. Он также помогает мне оказывать помощь людям, которые нервничают и паникуют. Вокруг бомбардировки, уму непостижимо. Они только что разбомбили Мариуполь, моему другу ракета попала в крышу. Русские не играют в игры. Россияне не знают правды, что здесь происходит. Они этого не видят. Они жертвы путина.

Также Усик заявил, что страна значит для него намного больше, чем любой чемпионский пояс.