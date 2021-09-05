Усик – самый маленький в тренировочном лагере. Украинец показал спарринг-партнеров, с которыми готовится к бою с Джошуа

Поединок за четыре пояса пройдет 25 сентября в Лондоне

Александр Усик / Фото: Sky Sports

Супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 KO) раскрыл личности спарринг-партнеров, с которым он тренируется в лагере перед боем с обладателем поясов WBO/WBA/IBF/IBO в «королевском» дивизионе Энтони Джошуа (24-1, 22 KO).



Прибавка в мышечной массе не повлияла на Усика – накануне боя с Джошуа украинец все так же молниеносен.

Украинцу готовится к поединку с британцем помогают Александр Захожий, Виктор Выхрист, Дмитрий Безус, Евгениос Лазаридис, Владимир Кацук и Нурсултан Аманжолов:

Спасибо всем ребятам, которые помогают в подготовке к бою (с Джошуа – XSPORT).

Напомним, что Василий Ломаченко (15-2, 11 KO) приехал к Усику в тренировочный лагерь накануне боя с Джошуа.