Усик сделал выбор между братьями Кличко, а также Мухаммедом Али и Майком Тайсоном

Украинец был краток

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Чемпион мира по версии WBO/WBA/IBF Александр Усик (19-0, 13 KO) выбрал между легендами супертяжелого веса – Владимиром и Виталием Кличко, а также Мухаммедом Али и Майком Тайсоном:



Мохаммед Али и Виталий.

Напомним, что у украинца сорвался бой за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе, на кону которого должно было быть 155 миллионов долларов.