Питер Фьюри: «Усик сейчас насмехается над Джошуа из-за всей этой истории с отступными»
Усик сделал выбор между братьями Кличко, а также Мухаммедом Али и Майком Тайсоном
Украинец был краток
14:13
Фото: Instagram
Чемпион мира по версии WBO/WBA/IBF Александр Усик (19-0, 13 KO) выбрал между легендами супертяжелого веса – Владимиром и Виталием Кличко, а также Мухаммедом Али и Майком Тайсоном:
Мохаммед Али и Виталий.
Напомним, что у украинца сорвался бой за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе, на кону которого должно было быть 155 миллионов долларов.