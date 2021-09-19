До боя с Усиком Джошуа проигрывал уже четыре раза. Что говорили его обидчики после победы?
Усик: «Сильный человек заботится о своих близких, а слабый – щемится в углу и молит о помощи»
Украинец сравнил стойкого человека с волком
19 сентября 20:47
Александр Усик / Фото: Matchroom
Александр Усик (18-0, 13 KO) в документальном фильме на Youtube канале Big Fish Boxing порассуждал на тему человеческой стойкости:
Сильные люди стараются не показывать свою силу. Слабые же наоборот – стараются показать свою мощь. Я могу сравнить сильного и слабого человека с волком и гусем. Если на волка будут охотиться, он будет бежать в направлении от своей стаи, чтобы не привести к ним охотника, который их убьет. А гусь будет щемиться в свой уголок и кричать: «Помогите!» И всей стае придет конец. В этом вся разница между сильным и слабым.
Напомним, что 25 сентября супертяжеловес Усик проведет поединок с обладателем титулов WBA/WBO/IBF/IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 KO).
На портале XSPORT.ua пройдет онлайн трансляция боя Джошуа – Усик.