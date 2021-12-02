Усик: «Слабые люди – они как гуси»

Немного философии от объединенного чемпиона хэвивейта

Александр Усик / фото - Getty Images

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (19-0, 13 КО) рассказал о сильных и слабых людях на примере животных, а также о том, как отличаются их поступки в критических ситуациях.

«Я могу сравнить сильного и слабого человека с волком и гусем. Сильный человек – это волк. Когда волка ранят, он будет бежать в противоположную сторону от своей стаи, чтобы не привести в свою стаю охотника, который убьет всех остальных. А если ранят гуся, он будет щемиться в свою толпу и кричать помогите».

Напомним, Джошуа рассказал о своем настрое на реванш с Усиком.