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Усик сообщил, что на днях дебютирует за украинский футбольный клуб

Боксер решил попробовать себя в еще одном виде спорта
Бокс Профессиональный бокс
18:05
Усик сообщил, что на днях дебютирует за украинский футбольный клуб
Александр Усик / Фото: Футбол 24

Украинский боксер Александр Усик (чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе) сообщил, что дебютирует за «Полесье» из Первой лиги на товарищеском турнире Winter Cup.

«Дорогие друзья! Всем здравствуйте! Меня зовут Александр Усик, и я дебютирую за команду «Полесье» Житомир из Первой лиги. 03.02 я дебютирую за эту команду в Турции. Поехали! Всем бокс, а потом футбол!».

3-го февраля «Полесье» сыграет с «Вересом». В турнирной таблице Первой лиги «Полесье» идет на 9-м месте.

Источник: Пресс-служба Металлиста Петр Приходько
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Александр Усик Полесье

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