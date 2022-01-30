Усик сообщил, что на днях дебютирует за украинский футбольный клуб

Боксер решил попробовать себя в еще одном виде спорта

Александр Усик / Фото: Футбол 24

Украинский боксер Александр Усик (чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе) сообщил, что дебютирует за «Полесье» из Первой лиги на товарищеском турнире Winter Cup.

«Дорогие друзья! Всем здравствуйте! Меня зовут Александр Усик, и я дебютирую за команду «Полесье» Житомир из Первой лиги. 03.02 я дебютирую за эту команду в Турции. Поехали! Всем бокс, а потом футбол!».

3-го февраля «Полесье» сыграет с «Вересом». В турнирной таблице Первой лиги «Полесье» идет на 9-м месте.