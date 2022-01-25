«Усик – ссыкун». Фьюри готов драться уже на этих выходных

«Цыганский король» продолжает бомбардировку в соцсетях

Фото: XSPORT

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) в своих соцсетях прошелся по Александру Усику (19-0, 13 KO), Энтони Джошуа (31-0-1, 22 KO) и Диллиану Уайту (28-2, 19 KO):



Мне из разу в раз задают вопрос, на который я не могу ответить. Я готов драться уже на этих выходных. Я тренируюсь уже три недели. Сколько еще мне нужно готовиться? Джошуа – трус, Усик – ссыкун, да и Уайт драться не хочет. Так что если вы хотите доказать, что я неправ, дайте мне бой. Вы все трусы и бомжары. Деритесь со мной или друг с другом, вы кучка ничтожностей.

Напомним, что в следующем бою Усик может подраться с Фьюри за звание абсолютного чемпиона либо провести реванш с Джошуа.