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Усик – темная лошадка хэвивейта. Украинец находится на вершине рейтингов двух организаций

Не все супертяжи воспринимают украинца всерьез, а стоило бы
Бокс Профессиональный бокс
20:46
Усик – темная лошадка хэвивейта. Украинец находится на вершине рейтингов двух организаций
Александр Усик / Фото: Facebook боксера

Украинский боксер Александр Усик (18-0, 13 КО) возглавляет рейтинги WBA и WBO в супертяжелом весе. По версиям WBC и IBF бывший «абсолют» в крузервейте занимает вторую и третью строчку соответственно.

Подобные показатели говорят о реальном «весе» Усика в супертяжелом дивизионе, ведь в рейтингах отдельных организаций его опережают только Деонтей Уайлдер (WBC) и Чарльз Мартин (IBF).

Интересно, что при этом некоторые топы хэвивейта, а также аналитики скептично относятся к перспективам Усика в супертяжелом весе. Так, к примеру, его будущий оппонент, обладатель титулов WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) уверен, что легко победит украинца.

Напомним, Усик – бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе, который в 2019 году оставил свои пояса и поднялся в хэвивейт. В этом весе украинец провел два поединка – нокаутировал Чазза Уизерспуна и по очкам прошел Дерека Чисору.

Сейчас Усик под руководством Анатолия Ломаченко готовится ко встрече с Джошуа. Кстати, букмекеры уже принимают ставки на этот бой, хоть он официально еще не подтвержден.

Сергей Остапенко
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Теги

Александр Усик WBC WBA IBF WBO

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