Усик трогательно поздравил Анатолия Ломаченко с Днем рождения

Александр Усик / Фото - dknation.draftkings.com
Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом дивизионе Александр Усик
(19-0, 13 КО) в Instagram
поздравил с Днем рождения украинского специалиста и отца экс-обладателя титулов в трех весовых категориях Василия Ломаченко
(16-2, 11 КО) Анатолия Ломаченко
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#«С днем рождения, уважаемый ПАПАЧЕНКО. Как много вы даете миру и как мало вы берете в замен, с уважением и любовью. Слава Богу за все, Лома сила».
Ломаченко-старшему исполнилось 57 лет.
Накануне Василий Ломаченко в одностороннем бою выиграл у Ричарда Комми
(30-4, 27 КО) в главном событии вечера бокса в Нью-Йорке, США.
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