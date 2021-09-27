Усик: «Я не думаю, что сейчас кто-то из нас хочет разговаривать о реванше»
Усик: «У меня секуха на лобешке, пара синяков под глазами и четыре пояса»
Украинский супертяжеловес – о победе над Джошуа
27 сентября 09:39
Александр Усик / Фото - ruptly.tvЧемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом дивизионе Александр Усик (19-0-0, 13 KO) проанализировал свой триумфальный поединок с британцем Энтони Джошуа (24-2-0, 22 KO).
«Я в каком-то из раундов, мне кажется, в третьем, достаточно неплохо попал ему в подбородок. Возникло какое-то внутреннее состояние – почувствовал кровушку и пошел. Вот этот раунд был очень напряженным. Я очень хочу выразить благодарность своему тренеру Юрию Ивановичу (Ткаченко, – прим.). Он где-то прячется, но это, кстати, нормально, что его сейчас нет, он скрывается. Тренер мне очень ясно донес, что этого не надо делать, и на протяжении всего поединка мой угол полностью помогал мне контролировать ситуацию. Они мне по ходу давали целевые установки – то, что видели со стороны, и я был технически собран. У меня секуха на лобешке, пара синяков под глазами и четыре пояса. Какие-то вещи нас меняют каждый раз, потому что новый день – что-то новое. Быть чемпионом в двух весовых категориях прикольно. У меня, кстати в инсте нормально подписчиков появилось».
Напомним, Усик победил Джошуа единогласным решением судей. Британец сразу же заявил о желании провести незамедлительный реванш. Украинец хотел бы, чтобы второй поединок прошел в Киеве на НСК «Олимпийский».