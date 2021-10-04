«Не стоит списывать Уайлдера со счетов». Усик поделился мнением о трилогии Деонтея и Фьюри
Усик: «Уайлдер или Фьюри – без разницы. Я подерусь с любым, кто удерживает пояс»
Украинец стремится стать абсолютным чемпионом «королевского» дивизиона
21:02
Фото: facebook.com/Alexanderusyk
Чемпион мира по версиям WBO/WBA/IBF/IBO в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 KO) заявил в интервью DAZN, что для него не имеет значения, с кем драться за статус абсолютного чемпиона:
Я подерусь с любым соперником, который будет удерживать последний пояс. Мне без разницы, будет это Уайлдер или Фьюри. Я не умею прогнозировать. Единственное, что я могу вам предсказать, – что у меня сегодня будет шикарный ужин.
Также украинец поделился мнением о трилогии обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO) и Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 KO).
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