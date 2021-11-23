Бой Усик – Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира может пройти в Киеве
Усик, Уайт? Фьюри рассказал, кто станет его следующим соперником
Чемпиона WBC особо не волнует, с кем он разделит ринг в предстоящем поединке
07:57
Фото: metro.co.uk
Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) рассказал Sky Sports, по какому принципу будет определен его следующий соперник:
Сейчас я просто отдыхаю, наслаждаюсь жизнью, живу сегодняшним днем и получаю удовольствие.
Мне все равно, кто будет следующим соперником. Честно говоря, это не так и важно, с кем я бы хотел драться. Кто будет свободен и бой с кем будет иметь смысл.
Напомним, что потенциальный бой «Цыганского короля» и Александра Усика (19-0, 13 KO) планируется организовать в Киеве.
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