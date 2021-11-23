Усик, Уайт? Фьюри рассказал, кто станет его следующим соперником

Фото: metro.co.uk

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) рассказал Sky Sports, по какому принципу будет определен его следующий соперник:



Мне все равно, кто будет следующим соперником. Честно говоря, это не так и важно, с кем я бы хотел драться. Кто будет свободен и бой с кем будет иметь смысл.