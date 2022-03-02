Усик: «Украина значит для меня намного больше, чем любой чемпионский пояс»

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Обладатель титулов WBO/WBA/IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 KO) в интервью CNN заявил, что пойдет на все, чтобы защитить Украину от россии:



Возможно, это звучит сентиментально, но моя душа принадлежит Богу, а мое тело и честь – моей стране, моей семье. Украина и ее гордость значит для меня намного больше, чем чемпионский пояс. Так что страха нет, ни капли. Есть просто недоумение – как такое может происходить в 21 веке?