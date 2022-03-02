Фьюри вместе с братьями Кличко и Усиком готов бороться с российской агрессией
Усик: «Украина значит для меня намного больше, чем любой чемпионский пояс»
Супертяж готов убивать оккупантов, если придется, хоть и не хочет такого исхода
12:58
Фото: Facebook
Обладатель титулов WBO/WBA/IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 KO) в интервью CNN заявил, что пойдет на все, чтобы защитить Украину от россии:
Если они захотят отнять мою жизнь или жизни моих близких, то мне придется сделать то же самое с ними. Но я этого не хочу. Я не желаю стрелять, забирать чьи-то жизни. Однако если они будут убивать меня, выбора у меня уже не останется.
Возможно, это звучит сентиментально, но моя душа принадлежит Богу, а мое тело и честь – моей стране, моей семье. Украина и ее гордость значит для меня намного больше, чем чемпионский пояс. Так что страха нет, ни капли. Есть просто недоумение – как такое может происходить в 21 веке?
Усик признался, что он горд тем, что он украинец, и с оружием готовится к защите города.
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