Усик: «Українці мають силу єдності, здатну перемогти будь-яке зло. Настав час об’єднати зусилля всього світу»

Боксер закликав підтримати його благодійний фонд

Олександр Усик / Фото - sportskeeda.com

Чемпіон світу у надважкому дивізіоні за версіями WBA, WBO і IBF Олександр Усик (19-0, 13 КО) закликав підтримати його благодійний фонд Usyk Foundation, який займається допомогою цивільному населенню, що постраждало від війни:

«Допомогти своїй країні та її народу перемогти у цій жахливій війні, розпочатій російською федерацією, стало метою всього українського народу. Я звертаюся до світової спільноти, моїх колег зі сфери боксу та свідомих людей, що знають про страшні злочини, які прямо зараз вчиняє росія проти невинних людей. Нам потрібна ваша допомога та підтримка. Українці вже мають силу єдності, здатну перемогти будь-яке зло. Тепер настав час об’єднати зусилля всього світу. Будь-який внесок має значення, адже він наближає нас до перемоги та мирного життя в Україні, в Європі. Я вірю, що добро, яке людина чинить, завжди повертається до неї. Тож биймося на боці світла, на боці України!»

Більше інформації про Usyk Foundation за посиланням .

Нагадаємо, Усик зізнався, що бажання допомогти своїй країні буде додатково мотивувати його в реванші з Ентоні Джошуа.