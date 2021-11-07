Теперь понятно, почему он побеждает. Усик расскзал об особенном ритуале, который делает перед каждым боем
Усик: «В деньгах в спорте нет ничего плохого»
Украинский чемпион – о спортивно составляющей бокса
14:51
Александр Усик / фото - Getty Images
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (19-0, 13 КО) высказался о популярном мнении, что деньги убивают спортивную составляющую в боксе.
«Сами спортсмены убивают спортивную составляющую, потому что ставят в приоритет деньги. А в деньгах в спорте ничего плохого нет, они могут служить мотивацией или вспомогательным средством. Поэтому все зависит от приоритетов каждого конкретного спортсмена».
Напомним, Усик рассказал об особенном ритуале, который он делает перед каждым боем.
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