Усик в Instagram XSPORT подтвердил, что Фьюри в следующем бою будет драться с ним

Боксеры владеют всеми пояса «королевского» дивизиона

В Instagram-аккаунте телеканала XSPORT вышел пост, посвященный следующему бою чемпиона мира WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО).

Неожиданно, в комментариях появился обладатель остальных поясов в «королевском» дивизионе Александр Усик (19-0, 13 КО), который написал, что в следующем поединке Фьюри встретится с ним.

Напомним, на кону теоретического боя Усик – Фьюри будет стоять звание абсолютного чемпиона мира.

Ранее промоутер украинца рассказал о единственном препятствии на пути к организации боя Усик – Фьюри.