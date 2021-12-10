Переплетено. Как соперник Ломаченко вырубил оппонента Беринчика
Усик в необычном наряде бродит по Нью-Йорку в ожидании боя Ломаченко
Чемпион мира прибыл в США, чтобы поддержать соотечественника
18:46
Фото: Facebook Усика
Чемпион мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александр Усика (19-0, 13 КО) прибыл в Нью-Йорк. Именно в этом городе состоится следующий бой Василия Ломаченко (15-2, 11 КО).
Фотографии Усика в необычном наряде появились в Instagram-аккаунте Lomus:
«Александр Усика прилетел в Нью-Йорк, чтобы быть рядом с Василием Ломаченко и поддержать его во время боя против Ричарда Комми».
Бой Ломаченко – Комми состоится утром 12 декабря. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка.
Недавно промоутер украинца рассказал, кто станет следующим соперником Ломаченко.
Комментарии 0