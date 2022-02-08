Хирн: «Поражение от Усика действительно гложет Джошуа»
Усик вдохновил? Джошуа после дебюта украинца в профессиональном футболе сыграл в «пляжку»
Если не можешь победить – присоединяйся?
09:52
Фото: Twitter
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) в своем Instagram опубликовал видео своей игры в пляжный футбол.
Примечательно, что произошло это несколькими днями после того, как обладатель титулов WBO/WBA/IBF Александр Усик (19-0, 13 KO) дебютировал в профессиональном футболе в составе «Полесья» (2:1).
Промоутер Джошуа заявил, что Энтони намерен взять реванш у украинца.