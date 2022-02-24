Усик вернулся в Украину на автомобиле

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20:33
Александр Усик / Фото: Matchroom Boxing
Чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF в супертяжелом весе Александр Усик
(19-0, 13 КО) вернулся из Лондона в Украину. Об этом сообщил в Instagram директор Usyk Team Сергей Лапин.
Напомним, ранее Усик посетил Лондон, где решал вопросы по контракту на реванш с Энтони Джошуа и посетил футбольный матч.