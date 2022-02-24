Усик вернулся в Украину на автомобиле

Украинский боксер столкнулся с очередями на границе

Александр Усик / Фото: Matchroom Boxing

Чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) вернулся из Лондона в Украину. Об этом сообщил в Instagram директор Usyk Team Сергей Лапин.









Напомним, ранее Усик посетил Лондон, где решал вопросы по контракту на реванш с Энтони Джошуа и посетил футбольный матч.