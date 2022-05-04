Усик: «Верю ли я, что Фьюри вышел на пенсию?»

Украинец не думает, что «Цыганский Король» завершит карьеру

Александр Усик / фото - boxingscene.com

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) в интервью Blockasset признался, что не верит заявлению обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 KO) о завершении карьеры.

«Верю ли я, что Тайсон вышел на пенсию? Нет, не верю. К каждому новому, что я буду делать, я буду чуть-чуть прибавлять. Почему со стороны кажется, что это так легко и все остальное? Потому что то, что я делаю, я делаю с огромной любовью. Я люблю выходить в ринг и боксировать. Для меня это остается спортом, спортивной игрой. Для меня это преодоление каких-то сложностей, и я от этого получаю удовольствие».

Тайсон Фьюри признался, что деньги не мотивируют его продолжать карьеру.