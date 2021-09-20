Усик видел самое неприятное поражение Джошуа в карьере. Тогда он понял, что британец будет чемпионом

Будущие соперники пересекались в Баку, но и представить не могли, что когда-то сойдутся в ринге

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Джошуа и Усик встретятся 25 сентября / Фото - talksport.com

Поединок между Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и Александром Усиком (18-0, 13 КО) – главное событие предстоящей спортивной недели и один из главных боев 2021 года. На кону будут стоять четыре титула чемпиона мира, а также право сразиться за звание абсолютного чемпиона мира. Ставки – наивысшие, напряжение – максимальное.

Оба боксера сейчас в эпицентре внимания СМИ – начинается традиционная медианеделя. Этот бой не входит в категорию тех, перед которыми боксеры занимаются треш-током и демонстративно высказывают неуважение друг к другу. Напротив, в каждом интервью Джошуа и Усик рассыпаются в комплиментах друг другу.

В одном из последних интервью Усик превзошел самого себя – похвалил Джошуа за поражение, которое сам Энтони называет самым обидным в своей карьере.

Речь идет о финале чемпионата мира-2011, который проходил в Баку. Тогда в рамках супертяжелого веса Джошуа встречался с местным боксером Магомедрасулом Меджидовым и проиграл очень спорным решением судей – 21:22. Усик также принимал участие в том мировом первенстве, а поражение Джошуа видел своими глазами и уже тогда многое понял.

«Я сказал: «Он будет олимпийским чемпионом», – вспоминает Усик в интервью Sky Sports. – В следующем, 2012 году, Энтони стал олимпийским чемпионом. Почему я так подумал? Я смотрел его бой. Я смотрел на Энтони. Я видел его прогресс, прогресс, прогресс… Я видел, что этот парень вырастет. Я смотрел все его бои. Абсолютно каждый его бой».

Энтони Джошуа с золотом Игр-2012 / Фото - Sky Sport Энтони Джошуа с золотом Игр-2012 / Фото - Sky Sport

Тогда никто и представить не мог, что через десять лет Усик и Джошуа будут бороться за целую пачку поясов чемпионов мира в профессионалах, но то, что они обратили внимание друг на друга – несомненно.

Это же подтверждает и тренер сборной Великобритании Пол Уэлмсли на том чемпионате. По его словам, все в команде знали Усика и его репутацию, поэтому с интересом наблюдали и за его выступлением.

«У Усика тогда была репутация. Многие люди, если бы они не готовили боксеров к следующему бою, пошли бы и понаблюдали за ним». Более того, на том чемпионате Усик и Джошуа делили одну раздевалку. Ну как раздевалку – огромное помещение для боксеров, размером с футбольное поле, где они готовились к боям. «Усик был просто «кадром» в раздевалках. У него была эта безумная, безумная музыка, – вспоминает Уэлмсли. – Он бегал взад и вперед по коридору, напевая слова. Он танцевал и выкрикивал верхнюю ноту под эту сумасшедшую музыку. Он всегда похож на «персонажа». Усик был сумасшедшим эксцентриком, но блестящим боксером».