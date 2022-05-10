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Усик визнаний найкращим боксером сучасності за версією DAZN

Після поразки Канело опустили в рейтингу P4P на третє місце
Бокс Профессиональный бокс
16:59
Усик визнаний найкращим боксером сучасності за версією DAZN
Фото: Getty Images

DAZN на своєму сайті оновив рейтинг pound-for-pound.

Найкращим боксером незалежно від вагової категорії визнано Олександра Усика (19-0, 13 KO). Після поразки Сауля Альвареса (57-2-2, 39 KO) володар титулів WBO/WBA/IBF в надважкій вазі очолив рейтинг-лист, а мексиканець опустився на третє сходинку.

Рейтинг P4P від DAZN:

1. Олександр Усик

2. Теренс Кроуфорд

3. Сауль Альварес

4. Наоя Іноуе

5. Еррол Спенс

6. Дмитро Бівол

7. Тайсон Ф’юрі

8. Джордж Камбосос

9. Стівен Фултон

10. Шакур Стівенсон

Нагадаємо, що син Олександра Кирило займається з тренером батька-чемпіона.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Александр Усик Теренс Кроуфорд Сауль Альварес

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