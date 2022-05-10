Растет будущий чемпион? Сын Усика тренируется под руководством тренера своего отца
Усик визнаний найкращим боксером сучасності за версією DAZN
Після поразки Канело опустили в рейтингу P4P на третє місце
16:59
Фото: Getty Images
DAZN на своєму сайті оновив рейтинг pound-for-pound.
Найкращим боксером незалежно від вагової категорії визнано Олександра Усика (19-0, 13 KO). Після поразки Сауля Альвареса (57-2-2, 39 KO) володар титулів WBO/WBA/IBF в надважкій вазі очолив рейтинг-лист, а мексиканець опустився на третє сходинку.
Рейтинг P4P від DAZN:
1. Олександр Усик
2. Теренс Кроуфорд
3. Сауль Альварес
4. Наоя Іноуе
5. Еррол Спенс
6. Дмитро Бівол
7. Тайсон Ф’юрі
8. Джордж Камбосос
9. Стівен Фултон
10. Шакур Стівенсон
Нагадаємо, що син Олександра Кирило займається з тренером батька-чемпіона.