Усик впервые в карьере выйдет на бой с весом 100 кг

Украинец на 2 кг тяжелее, чем в своем предыдущем поединке

Фото: twitter.com/MatchroomBoxing

Александр Усик (18-0, 13 КО) и Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) прошли процедуру официального взвешивания.

Украинец на весах показал 100,5 кг – на 2 кг больше, чем в предыдущем поединке против Дерека Чисоры. Таким образом, на бой с Джошуа Усик выйдет с рекордным весом в карьере.

Предстоящий поединок станет третьим для украинца в рамках супертяжелого дивизиона. В 2019 году Александр побил Чазза Уизерспуна, в 2020 – Чисору.

Напомним, на портале XSPORT.ua будет доступна онлайн трансляция боя Усик – Джошуа.

На пресс-конференции украинец заявил, что в 25 сентября в Лондоне будет твориться история, а также очень уважительно высказался в адрес Джошуа. Британец ответил тем же.