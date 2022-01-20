Усик vs Фьюри: 21 января – ключевой день для этого боя

Вскоре мы узнаем, состоится ли поединок за звание абсолютного чемпиона мира

Фото: Metro

В пятницу, 21 января, состоятся промоутерские торги по бою чемпиона мира WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) против обязательного претендента Диллиана Уайта (28-2, 19 КО).

Почему это так важно?

Маленькая предыстория. Промоутерские торги по бою Фьюри – Уайт были назначены из-за того, что сторона претендента не согласна с распределением гонорара в соотношении 80 к 20 в пользу «Цыганского короля». Они хотят выбить более приемлемые условия для Уайта, но у Фьюри не намерены уступать в этом вопросе. При этом существует вероятность, что команды боксеров и вовсе не договорятся. В таком случае, бой будет сорван.

Если WBC посчитают, что это произошло по вине Фьюри, его лишат титула, но если они примут сторону чемпиона, ситуация станет благоприятной для третьего заинтересованного лица: обладателя остальных поясов в «королевском» дивизионе Александра Усика (19-0, 13 КО).

Бой Усик – Фьюри вполне реален

Не секрет, что Усик грезит поединком за звание абсолютного чемпиона мира, а его следующий соперник Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) готов отойти в сторону и позволить украинцу осуществить мечту.

Если бой Фьюри против Уайта все-таки сорвется, то у «Цыганского короля» останется один хороший вариант – поединок против Усика.

Вот поэтому, 21 января – ключевой день для возможного боя Усика и Фьюри, на кону которого впервые в истории супертяжелого веса будут стоять сразу четыре основных пояса чемпиона мира.