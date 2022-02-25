Усик все еще может подраться с Фьюри в следующем бою

Глава Top Rank Боб Арум в интервью The 3 Knockdown Rule высказался об организации реванша Александра Усика (19-0, 13 KO) и Энтони Джошуа (24-2, 22 KO):



И Энтони может надеяться на то, что Фьюри победит Усика, и AJ и Тайсон устроят грандиозный бой в США. Джошуа в тяжелом положении. Стиль Усика и то, как украинец может боксировать, очень тяжело для Энтони. Так что вариант, что Джошуа придет и победит Усика в реванше весьма сомнительна.