«Я очень переживаю за свою страну и за многих наших людей». Усик сделал первое заявление о событиях в Украине
Усик все еще может подраться с Фьюри в следующем бою
Арум сообщил, что в таком случае украинцу придется ждать боя Тайсона и Уайта
10:28
Глава Top Rank Боб Арум в интервью The 3 Knockdown Rule
высказался об организации реванша Александра Усика (19-0, 13 KO) и Энтони Джошуа (24-2, 22 KO):
Если вообще этот бой произойдет. Я не могу контролировать организацию этого поединка. У Джошуа есть право на реванш, но это вопрос времени. Оно поджимает, и если он не поторопится, Усик пойдет дальше. Александр может подраться с кем-то другим – даже с Тайсоном Фьюри.
И Энтони может надеяться на то, что Фьюри победит Усика, и AJ и Тайсон устроят грандиозный бой в США. Джошуа в тяжелом положении. Стиль Усика и то, как украинец может боксировать, очень тяжело для Энтони. Так что вариант, что Джошуа придет и победит Усика в реванше весьма сомнительна.
Напомним, что Усик рассказал о завершении карьеры и предложил Джошуа свои услуги.