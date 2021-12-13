Усик: «Встретится с Фьюри будет выгоднее, чем с Джошуа»

Александр Усик (слева), Боб Арум (по центру) и Тайсон Фьюри (справа) / фото - mirror.co.uk

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) признался ESPN, что в следующем поединке предпочитает встретиться с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО), а не во второй раз с Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

Готов ли я встретиться с Тайсоном Фьюри, если Джошуа согласится отойти в сторону? Конечно. Одна из моих целей – стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелой весовой категории. Мне абсолютно без разницы, с кем из них встречаться.

Просто с Тайсоном Фьюри это будет выгоднее, потому что у него есть пояс. Можно стать абсолютным чемпионом быстрее, без боя с Энтони Джошуа. Это минус один шаг. Но я понимаю, что на небе у Всевышнего все налажено, все выставлено. Мы здесь, на земле, должны потерпеть, и Он приведет туда, куда мы идем».