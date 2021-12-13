Усик: «Встретится с Фьюри будет выгоднее, чем с Джошуа»
Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) признался ESPN, что в следующем поединке предпочитает встретиться с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО), а не во второй раз с Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).
«Мы еще не близки к реваншу, только ведутся переговоры между промоутерами, менеджерами. Я даже в это не лезу. Моя задача – тренироваться, замечательно чувствовать себя внутри, для того чтобы, если матч-реванш состоится, выйти и хорошо сделать свою работу.
Готов ли я встретиться с Тайсоном Фьюри, если Джошуа согласится отойти в сторону? Конечно. Одна из моих целей – стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелой весовой категории. Мне абсолютно без разницы, с кем из них встречаться.
Просто с Тайсоном Фьюри это будет выгоднее, потому что у него есть пояс. Можно стать абсолютным чемпионом быстрее, без боя с Энтони Джошуа. Это минус один шаг. Но я понимаю, что на небе у Всевышнего все налажено, все выставлено. Мы здесь, на земле, должны потерпеть, и Он приведет туда, куда мы идем».
Александр Усик и Тайсон Фьюри встретились лицом к лицу на Madison Square Garden.