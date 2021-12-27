Усик – второй в списке лучших супертяжеловесов планеты по версии авторитетного издания
Авторитетный боксерский портал BoxingTalk опубликовал список лучших супертяжеловесов современности.
Чемпион мира WBA, WBO, IBF Александр Усик (19-0, 13 КО) расположился на втором месте. Первую позицию занял обладатель пояса WBC Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО). Третью – следующий соперник Усика Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).
Отметим также, что в списке присутствуют еще два представителя Украины – Владислав Сиренко (50) и Виктор Выхрист (52).
Рейтинг лучших супертяжей по версии BoxingTalk:
1. Тайсон Фьюри (Великобритания)
2. Александр Усик (Украина)
3. Энтони Джошуа (Великобритания)
4. Деонтей Уайлдер (США)
5. Диллиан Уайт (Великобритания)
6. Джо Джойс (Великобритания)
7. Джозеф Паркер (Новая Зеландия)
8. Энди Руис-младший (США / Мексика)
9. Луис Ортис (Куба)
10. Фрэнк Санчес (Куба)
50. Владислав Сиренко (Украина)
52. Виктор Выхрист (Украина)
Напомним, в рейтинге ESPN Усик находится выше Фьюри.
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