«Меня штормило 2 дня». Усик рассказал о самой сложной тренировке в жизни
Усик выдал сильную мотивационную речь
После такого заряда от чемпиона можно забыть о любых преградах
13:45
Александр Усик / Фото: Instagram
Обладатель титулов WBO/WBA/IBF Александра Усика (19-0, 13 KO) выдал воодушевляющую речь. Слова украинского чемпиона приводит instagram.com/pm.foundation_ua:
Сегодня я здесь, чтобы сказать вам одну простую вещь. Всю свою жизнь я много тренируюсь ради результата. И уверен, что вам тоже по силам достичь своей цели. Пытайтесь правильно построить свою жизнь, работайте над собой, тренируйтесь, идите к цели. Я тоже оступался и ошибался. Главное не опускать руки, и тогда все получится.
Напомним, что реванш Усика с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) находится на грани срыва.
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