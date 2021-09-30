Усик: «Я болею за «Динамо», а сын – за «Шахтер»

Александр Усик / фото - getty Images

Новоиспеченный чемпион WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) на воем YouTube канале рассказал, за какую футбольную команду болеет.

Мне кажется, в 2001 или в 2002 году «Динамо» приехало в Симферополь и проиграло «Таврии». Представляете, какой момент? Я болею за «Динамо» и играю за «Таврию». Когда все ликуют, а я сижу и думаю: «Чего вы радуетесь?»

Мой сын болеет за «Шахтер». Мне пришлось пойти с ним на один матч Лиги чемпионов, а потом пойду на другой. Я не переубеждаю его. Круто, что он имеет свое мнение».