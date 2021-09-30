Усик: «Я болею за «Динамо», а сын – за «Шахтер»
Новоиспеченный чемпион WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) на воем YouTube канале рассказал, за какую футбольную команду болеет.
«Я болею за «Динамо» очень давно, еще мой папа за него болел. Помню, когда мне было лет двенадцать, я еще не ходил на бокс, я занимался футболом. Играл в «Таврии».
Мне кажется, в 2001 или в 2002 году «Динамо» приехало в Симферополь и проиграло «Таврии». Представляете, какой момент? Я болею за «Динамо» и играю за «Таврию». Когда все ликуют, а я сижу и думаю: «Чего вы радуетесь?»
Мой сын болеет за «Шахтер». Мне пришлось пойти с ним на один матч Лиги чемпионов, а потом пойду на другой. Я не переубеждаю его. Круто, что он имеет свое мнение».
Напомним, Усика в компании Беленюка заметили на матче «Шахтер» – «Интер».
Уже сегодня, 29-го сентября, «Динамо» сыграет против «Баварии» в матче второго раунда группового этапа Лиги чемпионов.
Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн, скорее всего, не сможет рассчитывать на вингера Кингсли Комана. Также травмированы хавбек Корентен Толиссо и голкипер Свен Ульрайх.
За игрой Лиги чемпионов можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Бавария» – «Динамо». Начало – в 22:00.