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Усик: «Я бы хотел увидеть бой Джошуа – Фьюри, но я не собираюсь бесконечно ждать своего шанса»

Обязательный претендент на титул WBO – о поединке за звание абсолютного чемпиона хэвивейта
Бокс Профессиональный бокс
12:30
Усик: «Я бы хотел увидеть бой Джошуа – Фьюри, но я не собираюсь бесконечно ждать своего шанса»
Александр Усик / фото - Getty Images

Обязательный претендент на титул WBO в супертяжелом весе Александр Усик (18-0, 13 КО) в интервью YouTube каналу Usyk17 высказался о несостоявшемся поединке за звание абсолютного чемпиона между Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО), а также о своих притязаниях на титул.

«Если я стою на первом месте WBO, то, пожалуйста, дайте Джошуа суперчемпиона, а мне – регулярный пояс. Такое же может быть? Все. Понятно, я тоже хочу увидеть поединок Джошуа – Фьюри. Это абсолют, это эра. Это офигеть. Я не хочу быть точкой какого-то стопа, я реально сам хочу увидеть этот бой, но давайте и другим ребятам предоставим возможность не ждать и быть какими-то вечными претендентами.

Мы делаем пояса известными, а не пояса нас. Мы боксируем. Организации хотят, чтобы мы за них боксировали».

Напомним, Усик заявляет, что готов драться с кем угодно.

Михаил Рыбак
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Теги

Александр Усик Энтони Джошуа Тайсон Фьюри

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