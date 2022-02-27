Промоутер Джошуа рассказал, как нападение россии на Украину повлияет на реванш Усика и Энтони
Усик: «Я горжусь тем, что я украинец, – это самый мужественный в мире народ»
Супертяжеловес призвал россиян не «освобождать» нашу страну
20:57
Фото: Matchroom
Обладатель титулов WBO/WBA/IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 KO) в своем Instagram обратился к украинцам и россиянам:
Дорогой народ Украины, я хочу обратиться к тебе именно сейчас. Ты самый мужественный в мире народ. Я очень горжусь, что я украинец. Я хочу всем вам сказать спасибо, вы сила.
А теперь я хочу сказать, чтобы меня поняли другие люди. Вы воюете не с нашим правительством, не с нашей армией. Вы воюете с народом, это наша земля. Мы здесь дома, и не мы к вам пришли, нас не надо освобождать. Нас не надо освобождать, мы сами себя освободим.
Промоутер Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) не считает, что война в Украине не станет проблемой для организации реванша с Усиком.