Усик: «Я горжусь тем, что я украинец, – это самый мужественный в мире народ»

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Обладатель титулов WBO/WBA/IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 KO) в своем Instagram обратился к украинцам и россиянам:



А теперь я хочу сказать, чтобы меня поняли другие люди. Вы воюете не с нашим правительством, не с нашей армией. Вы воюете с народом, это наша земля. Мы здесь дома, и не мы к вам пришли, нас не надо освобождать. Нас не надо освобождать, мы сами себя освободим.