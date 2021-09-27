Усик: «Я не думаю, что сейчас кто-то из нас хочет разговаривать о реванше»

Александр Усик / фото - Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе, украинец Александр Усик (19-0-0, 13 KO) заявил, что пока не думает о возможном реванше с британцем Энтони Джошуа (24-2-0, 22 KO), над которым он одержал победу единогласным решением судей на прошедших выходных.

Все это время, до 20 сентября, у нас были упорнейшие тренировки, где мы оттачивали свои навыки, которые будем показывать в бою. Уже когда появилась информация о том, что мы будем боксировать с Энтони Джошуа, когда до боя оставалось чуть больше трех с половиной месяцев, мы заехали в лагерь для специальной подготовки.

Не знаю, будет ли реванш. Это вопросы к Александру Красюку или к Энтони. Надо сначала выдохнуть. Только вчера все закончилось и сразу... Я не думаю, что сейчас кто-то из нас хочет разговаривать о реванше. Просто хотим залечить раны, которые у нас появились на протяжении подготовки и в бою, спокойненько выдохнуть, поблагодарить Господа Бога за такое полезное для нашей страны и моей команды выступление и покушать той еды, которую мне не разрешали кушать».